Форвард збірної України забив шостий гол в сезоні чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У матчі 16-го туру турецької Суперліги "Коньяспор" нападника національної збірної України Артема Кравця на чужому стадіоні зустрічався з "Хатаяспором". Про це інформує УАФ, передає УНН.
Наш футболіст вийшов у стартовому складі й на 33-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, яка зрештою закінчилася перемогою господарів — 2:1.
Для Кравця цей поєдинок став 10-м в турецькій Суперлізі цього сезону. Він відзначився шостим голом. У найкращого бомбардира першості – 9 голів.
Крім того зазначимо, маючи доробок у 19 очок, команда українця посідає 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.