Форвард збірної України забив шостий гол в сезоні чемпіонату Туреччини

Наш футболіст вийшов у стартовому складі й на 33-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, яка зрештою закінчилася перемогою господарів — 2:1.

Для Кравця цей поєдинок став 10-м в турецькій Суперлізі цього сезону. Він відзначився шостим голом. У найкращого бомбардира першості – 9 голів.

Крім того зазначимо, маючи доробок у 19 очок, команда українця посідає 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.