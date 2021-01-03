Форвард сборной Украины забил шестой гол в сезоне чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В матче 16-го тура турецкой Суперлиги "Коньяспор" нападающего сборной Украины Артема Кравца на чужом стадионе встречался с "Хатаяспором". Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Наш футболист вышел в стартовом составе и на 33-й минуте открыл счет во встрече, которая в итоге закончилась победой хозяев - 2:1.
Для Кравца этот поединок стал 10-м в турецкой Суперлиге этого сезона. Он отличился шестым голом. У лучшего бомбардира первенства - 9 голов.
Кроме того отметим, имея задел в 19 очков, команда украинца занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции.