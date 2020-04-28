ФІБА заморозила рейтинг з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) заморозила рейтинг з баскетболу 3х3 в усіх вікових категоріях, серед гравців, команд та національних федерацій. Про це інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Рейтингові бали припинено нараховувати з 1 квітня. Саме в квітні зазвичай стартує новий сезон у баскетболі 3х3. Однак через пандемію коронавірусу ФІБА зупинила всі змагання в світі.
Рейтинг ФІБА з баскетболу 3х3 засновується на дев'яти найкращих результатах гравців за останні 12 місяців.
Примітно, що наразі у загальному рейтингу національних федерацій з баскетболу 3х3 Україна посідає 16-те місце в світі.