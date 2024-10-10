"Евакуювались, бо ситуація дуже напружена": в ГУР розповіли історії людей, яких повернули із Лівану

Внаслідок операції ГУР та МЗС України напередодні, 9 жовтня, відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Додому повернулись ще 28 громадян України. Деталями повернення українців поділились в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.

Я проживала в Лівані вже, мабуть, 25 років. Там народила дітей і працюю лікарем у центрі гемодіалізу. Евакуювались, тому що ситуація в Лівані дуже напружена, воєнні дії продовжуються і, напевно, будуть збільшуватись