"Евакуювались, бо ситуація дуже напружена": в ГУР розповіли історії людей, яких повернули із Лівану
Київ • УНН
Головне управління розвідки МО України провело четвертий етап евакуації з Лівану. 28 українців та 40 громадян інших країн були успішно вивезені через напружену ситуацію в регіоні.
Внаслідок операції ГУР та МЗС України напередодні, 9 жовтня, відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Додому повернулись ще 28 громадян України. Деталями повернення українців поділились в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН.
Я проживала в Лівані вже, мабуть, 25 років. Там народила дітей і працюю лікарем у центрі гемодіалізу. Евакуювались, тому що ситуація в Лівані дуже напружена, воєнні дії продовжуються і, напевно, будуть збільшуватись
Також, як повідомляється, Україна допомогла виїхати 40 громадянам ще 7 держав: Аргентини, Румунії, Колумбії, Мексики, Лівану, Чехії та Молдови.
"Ми вже довгий час намагались евакуюватись, але з собакою це було дещо складно. Українське посольство дуже добре до нас ставилось, допомагало нам в усіх питаннях, навіть з собакою", — розповіла Анастасія, громадянка Молдови.
Нагадаємо
Відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Врятовано 28 українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України.