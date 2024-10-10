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"Евакуювались, бо ситуація дуже напружена": в ГУР розповіли історії людей, яких повернули із Лівану

Київ • УНН

 • 33505 перегляди

Головне управління розвідки МО України провело четвертий етап евакуації з Лівану. 28 українців та 40 громадян інших країн були успішно вивезені через напружену ситуацію в регіоні.

Внаслідок операції ГУР та МЗС України напередодні, 9 жовтня, відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Додому повернулись ще 28 громадян України. Деталями повернення українців поділились в Головному управлінні розвідки МО України, передає УНН

Я проживала в Лівані вже, мабуть, 25 років. Там народила дітей і працюю лікарем у центрі гемодіалізу. Евакуювались, тому що ситуація в Лівані дуже напружена, воєнні дії продовжуються і, напевно, будуть збільшуватись

- розповіла українка Леся.

Також, як повідомляється, Україна допомогла виїхати 40 громадянам ще 7 держав: Аргентини, Румунії, Колумбії, Мексики, Лівану, Чехії та Молдови.

"Ми вже довгий час намагались евакуюватись, але з собакою це було дещо складно. Українське посольство дуже добре до нас ставилось, допомагало нам в усіх питаннях, навіть з собакою", — розповіла Анастасія, громадянка Молдови.

Нагадаємо 

Відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Врятовано 28 українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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