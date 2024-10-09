Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей: у розвідці розповіли деталі місії
Київ • УНН
Четвертий етап евакуації з Лівану: врятовано 28 українців та 40 іноземців з 7 країн. Загалом з початку операції евакуйовано 302 особи, включаючи 217 українців та 85 іноземців.
Відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Врятовано 28 українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України, передає УНН.
"9 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація: врятовано українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України", - повідомили у ГУР.
За даними розвідки, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців ― 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак ― українці дбають про своїх домашніх улюбленців.
У межах місії Україна допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу ― 26 дорослим та 14 дітям. Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни:
Аргентини ― 6 людей;
Мексики - 6;
Молдови - 8;
Румунії - 1;
Чехії - 5;
Колумбії - 2;
Лівану - 12.
"Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень.
Дякуємо владі Республіки Польща за сприяння у проведенні евакуації", - йдеться у повідомленні.
У ГУР нагадали, під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.
Співробітники ГУР МО та МЗС України продовжують активну роботу з надання допомоги нашим громадянам у Лівані.
Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, у розвідці рекомендують звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: [email protected].
Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.