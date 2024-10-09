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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек: в разведке рассказали детали миссии

Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек: в разведке рассказали детали миссии

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:49  •  5398 просмотра

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Четвертый этап эвакуации из Ливана: спасены 28 украинцев и 40 иностранцев из 7 стран. Всего с начала операции эвакуированы 302 человека, включая 217 украинцев и 85 иностранцев.

Состоялся четвертый этап эвакуации из Ливана. Спасены 28 украинцев и граждан еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины, передает УНН.

"9 октября 2024 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины", - сообщили в ГУР.

По данным разведки, самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак - украинцы заботятся о своих домашних любимцах.

В рамках миссии Украина помогла покинуть Ливан и для 40 иностранцев из 7 стран мира - 26 взрослым и 14 детям. Благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:

Аргентины - 6 человек;

Мексики - 6;

Молдовы - 8;

Румынии - 1;

Чехии - 5;

Колумбия - 2;

Ливан - 12.

"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств операция была проведена оперативно и без осложнений.

Спасибо властям Республики Польша за содействие в проведении эвакуации", - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, во время предыдущих трех миссий из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуированы 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Сотрудники ГУР МО и МИД Украины продолжают активную работу по оказанию помощи нашим гражданам в Ливане.

Тем, кто желает воспользоваться помощью государства, в разведке рекомендуют обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по телефону (+961) 5921668 или по электронной почте: [email protected].

Также доступна круглосуточная горячая линия Министерства иностранных дел Украины по номеру +38-044-238-16-57.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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