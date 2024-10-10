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«Эвакуировались, потому что ситуация очень напряженная": в ГУР рассказали истории людей, которых вернули из Ливана

«Эвакуировались, потому что ситуация очень напряженная": в ГУР рассказали истории людей, которых вернули из Ливана

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 09:50  •  2003 просмотра

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Главное управление разведки МО Украины провело четвертый этап эвакуации из Ливана. 28 украинцев и 40 граждан других стран были успешно вывезены из-за напряженной ситуации в регионе.

В результате операции ГУР и МИД Украины накануне, 9 октября, состоялся четвертый этап эвакуации из Ливана. Домой вернулись еще 28 граждан Украины. Деталями возвращения украинцев поделились в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН

Я проживала в Ливане уже, наверное, 25 лет. Там родила детей и работаю врачом в центре гемодиализа. Эвакуировались, потому что ситуация в Ливане очень напряженная, военные действия продолжаются и, наверное, будут увеличиваться

- рассказала украинка Леся.

Также, как сообщается, Украина помогла выехать 40 гражданам еще 7 государств: Аргентины, Румынии, Колумбии, Мексики, Ливана, Чехии и Молдовы.

"Мы уже долгое время пытались эвакуироваться, но с собакой это было несколько сложно. Украинское посольство очень хорошо к нам относилось, помогало нам во всех вопросах, даже с собакой", - рассказала Анастасия, гражданка Молдовы.

Напомним 

Состоялся четвертый этап эвакуации из Ливана. Спасены 28 украинцев и граждан еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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