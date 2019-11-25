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Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

Енергосистема України працює без трьох атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 263,04 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"24 листопада атомними станціями вироблено 263,04 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.

Також повідомляється, що 25 листопада на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:

  • На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 61-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 194-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 366-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 5 000 МВт, РАЕС – 2 875 МВт, ЮУАЕС – 2 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, за попередню звітну добу, 21 листопада, АЕС було вироблено 262,90 млн кВт-г електроенергії.

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