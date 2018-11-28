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Експерт розповів, хто міг пролобіювати дотації на придбання зерновозів

Експерт розповів, хто міг пролобіювати дотації на придбання зерновозів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лобісти великих агрохолдингів, таких як Нібулон, Кернел, Агропросперіс, Мрія, Харвест, ІМК та інших, зробили свою справу в просуванні питання дотацій на покупку зерновозів. Про це в своєму блозі заявив експерт Андрій Леденьов, передає УНН.

Ця норма, закладена в бюджет на 2019 рік і дозволяє, в тому числі, вищевказаним компаніям закуповувати залізничні зерновози частково за кошти держави експертом оцінюється позитивно.

“22 листопада Верховною Радою прийняті зміни до Бюджетного кодексу України (законопроект № 9084). Одна з прийнятих змін передбачає на 2019 рік надання компенсації до 20% при покупці української с/г техніки, в тому числі і на зерновози для агропромислового комплексу. В очікуванні шквалу негативу і звинувачень, хочу встигнути сказати кілька слів з цього приводу.

Безперечно, всі галузі в Україні потребують підтримки і повинні розвиватися. Саме тоді країна стане більш збалансованою, і темпи розвитку її економіки стануть повністю іншими. Але в питаннях розвитку економіки важлива послідовність. У випадку України агробізнес став локомотивом і продовжує залучати інвесторів”, — зазначив Леденьов.

За словами експерта, вартість одного зерновоза — 1,5 млн грн. Тобто державна компенсація становитиме до 300 тис. грн за 1 вагон.

Після публікації новини редакція УНН отримала офіційну позицію компанії “Нібулон”, яку цитує дослівно:

“Щоб уникнути появи різноманітних домислів та трактувань нашої позиції щодо вищезазначеного питання, повідомляємо офіційну позицію: "НІБУЛОН" не планував і не планує в майбутньому купувати вагони, оскільки вважає, що проблема не в кількості вагонів, а в їхньому ефективному використанні.

Тим більше - "НІБУЛОН" не лобіював цю законотворчу ініціативу. Ми просимо викреслити нашу компанію з переліку підприємств, зацікавлених у такій компенсації й не маніпулювати нашим ім’ям. Це наша чітка позиція, якої ми завжди дотримувалися і не плануємо відступати від неї у майбутньому”.

Як раніше повідомляв УНН, в планах того ж “Кернела” закупити 500 зерновозів. А це означає, що дотація цього агрохолдингу у напрямку компенсації закупівлі вагонів може становити до 150 млн грн.

Нагадаємо, в наступному році програма дотування розширена і на будівництво переробних комплексів, включаючи елеватори.

“Кернел” заявив, що до 2020 року побудує об’єктів на загальну суму 500 млн дол., а це ще плюс 4,2 млрд грн дотації, за умови що Кабмін залишить бюджетне відшкодування на рівні 30%.

Але не тільки “Кернел” має намір будувати елеватори в наступному році. Свої заяви зробили вже низка інших компаній, включаючи АПК-Інвест, НВК Амарант, Укрземком.

Профільні експерти пов’язують “бум” будівництва переробки з курсом держави на збільшення експорту продукції з доданою вартістю, в зв’язку з чим і були розширені дотації на переробні підприємства.

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