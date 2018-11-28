Эксперт рассказал, кто мог пролоббировать дотации на покупку зерновозов

Эта норма, заложенная в бюджет на 2019 год и позволяющая, в том числе вышеуказанным компаниям закупать ж/д зерновозы частично за средства государства экспертом оценивается позитивно.

“22 ноября Верховной Радой приняты изменения в Бюджетный кодекс Украины (законопроект No 9084). Одно из принятых изменений предусматривает на 2019 год предоставление компенсации до 20% при покупке украинской с/х техники, в том числе и на зерновозы для агропромышленного комплекса. В ожидании шквала негатива и обвинений, хочу успеть сказать несколько слов по этому поводу.

Бесспорно, все отрасли в Украине нуждаются в поддержке и должны развиваться. Именно тогда страна станет более сбалансированной, и темпы развития ее экономики станут полностью другими. Но в вопросах развития экономики важна последовательность. В случае Украины агробизнес стал локомотивом и продолжает привлекать инвесторов”, — отметил Леденев.

По словам эксперта, стоимость одного зерновоза — 1,5 млн грн. То есть государственная компенсация будет составлять до 300 тыс. грн за 1 вагон.

После публикации новости редакция УНН получила официальную позицию компании “Нибулон”, которую цитирует дословно:

“Чтобы избежать появления различных домыслов и трактовок нашей позиции по вышеупомянутому вопросу, сообщаем официальную позицию: "НИБУЛОН" не планировал и не планирует в будущем покупать вагоны, поскольку считает, что проблема не в количестве вагонов, а в их эффективном использовании.

Тем более - "НИБУЛОН" не лоббировал эту законотворческую инициативу. Мы просим вычеркнуть нашу компанию из перечня предприятий, заинтересованных в такой компенсации и не манипулировать нашим именем. Это наша четкая позиция, которой мы всегда придерживались и не планируем отступать от нее в будущем".

Как ранее сообщал УНН, в планах того же “Кернел” закупить 500 зерновозов. А это значит, что дотация этому агрохолдингу по направлению компенсации закупки вагонов может составить до 150 млн грн.

Напомним, в следующем году программа дотирования расширена и на строительство перерабатывающих комплексов, включая элеваторы.

“Кернел” заявил, что до 2020 года построит объектов на общую сумму 500 млн долл., а это еще плюс 4,2 млрд грн дотации, при условии что Кабмин оставит бюджетное возмещение на уровне 30%.

Но не только “Кернел” намерен строить элеваторы в следующем году. Свои заявления сделали уже ряд других компаний, включая АПК-Инвест, НВК Амарант, Укрземком.

Профильные эксперты связывают “бум” строительства переработки с курсом государства на увеличение экспорта продукции с добавленной стоимостью, в связи с которым и были расширены дотации на перерабатывающие предприятия.