Дві українки вийшли у фінал кваліфікації на тенісному турнірі в Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На тенісних змаганнях у Празі відбулися поєдинки другого кола відбору за участі двох українок, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
У матчі другого раунду кваліфікації 18-річна киянка Марта Костюк за 1 годину 24 хвилини зломила опір чеської тенісистки Терези Мартінцової (133-а ракетка світу) — 6:1, 2:6, 6:2.
Леся Цуренко за 1 годину 30 хвилин обіграла 16-річну власницю “wild card” Барбору Паліцову з Чехії — 1:6, 6:4, 6:1.
Додамо, у фіналі кваліфікації Костюк зустрінеться із австралійкою Сторм Сандерс, а Цуренко проти польки Магдалени Френх.