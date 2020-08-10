Две украинки вышли в финал квалификации на теннисном турнире в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На теннисных соревнованиях в Праге состоялись поединки второго круга отбора с участием двух украинок, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
В матче второго раунда квалификации 18-летняя киевлянка Марта Костюк за 1 час и 24 минуты сломила сопротивление чешской теннисистки Терезы Мартинцовой (133-я ракетка мира) — 6:1, 2:6, 6:2.
Леся Цуренко за 1 час и 30 минут обыграла 16-летнюю владелицу “wild card” Барбора Палицову из Чехии — 1:6, 6:4, 6:1.
Добавим, в финале квалификации Костюк встретится с австралийкой Сторм Сандерс, а Цуренко против польки Магдалены Френх.