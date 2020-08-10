Две украинки вышли в финал квалификации на теннисном турнире в Праге

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71431 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98375 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123433 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105454 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125313 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100733 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101633 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103774 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Две украинки вышли в финал квалификации на теннисном турнире в Праге

Две украинки вышли в финал квалификации на теннисном турнире в Праге

Киев  •  УНН

 • 10925 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На теннисных соревнованиях в Праге состоялись поединки второго круга отбора с участием двух украинок, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

В матче второго раунда квалификации 18-летняя киевлянка Марта Костюк за 1 час и 24 минуты сломила сопротивление чешской теннисистки Терезы Мартинцовой (133-я ракетка мира) — 6:1, 2:6, 6:2.

Леся Цуренко за 1 час и 30 минут обыграла 16-летнюю владелицу “wild card” Барбора Палицову из Чехии — 1:6, 6:4, 6:1.

Добавим, в финале квалификации Костюк встретится с австралийкой Сторм Сандерс, а Цуренко против польки Магдалены Френх.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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