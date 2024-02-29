Додаток "Повітряна тривога" оновили, але балістика летить дуже швидко, тому важливо дивитися всі джерела, - Ігнат
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України оновили свій додаток для оповіщення про повітряні нальоти новим безпечним алгоритмом, але попереджають, що через загрозу балістичних ракет люди повинні покладатися на кілька джерел оповіщення для захисту.
Фахівці Повітряних Сил України та розробники вдосконалили сигнал повітряної тривоги, - діє новий безпечний алгоритм. Налаштування додатку нескладне, але у зв’язку із загрозою балістичних ракет, необхідно слухати різні сигнали тривоги, щоб берегти себе і своїх рідних. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Деталі
Фахівцям Повітряних Сил, спільно з розробниками повітряної тривоги, власне вдалося розробити той безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону, де ви знаходитесь. – повідомив речник ПС України.
Налаштування додатку достатньо нескладне.
За словами Ігната, необхідно вибрати додатку свій регіон, - Київ, Одеса, Вінниця і так далі, - з’являється додаткова інформація щодо підвищеної тривоги. Відповідно, коли входить у повітряний простір об’єкт, - буде звучати додаткова інформація.
рф тримає ракетоносії у пунктах базування - Сили оборони Півдня29.02.24, 11:52 • 23040 переглядiв
Але не варто розраховувати на додаток, як на панацею, зазначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Якщо звучить сигнал тривоги, чи інші джерела, - треба дивитися і на ці сповіщення, оскільки якщо летить балістика, ця інформація може бути не завжди перед тим, як вилетіла балістична ракета. Особливо, коли мова йде про кинджали, тому тут треба використовувати будь-яку інформацію, для того, щоб берегти себе і своїх рідних.
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