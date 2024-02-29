Додаток "Повітряна тривога" оновили, але балістика летить дуже швидко, тому важливо дивитися всі джерела, - Ігнат

Фахівці Повітряних Сил України та розробники вдосконалили сигнал повітряної тривоги, - діє новий безпечний алгоритм. Налаштування додатку нескладне, але у зв’язку із загрозою балістичних ракет, необхідно слухати різні сигнали тривоги, щоб берегти себе і своїх рідних. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Фахівцям Повітряних Сил, спільно з розробниками повітряної тривоги, власне вдалося розробити той безпечний алгоритм, який дозволить отримати інформацію щодо регіону, де ви знаходитесь. – повідомив речник ПС України.

Налаштування додатку достатньо нескладне.

За словами Ігната, необхідно вибрати додатку свій регіон, - Київ, Одеса, Вінниця і так далі, - з’являється додаткова інформація щодо підвищеної тривоги. Відповідно, коли входить у повітряний простір об’єкт, - буде звучати додаткова інформація.

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Але не варто розраховувати на додаток, як на панацею, зазначив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Якщо звучить сигнал тривоги, чи інші джерела, - треба дивитися і на ці сповіщення, оскільки якщо летить балістика, ця інформація може бути не завжди перед тим, як вилетіла балістична ракета. Особливо, коли мова йде про кинджали, тому тут треба використовувати будь-яку інформацію, для того, щоб берегти себе і своїх рідних.