рф тримає ракетоносії у пунктах базування - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
За даними Сил оборони півдня України, 2 кораблі противника перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі і 1 корабель в Азовському морі, в той час як російські ракетоносці залишаються на своїх базах.
Два ворожі кораблі перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, а один - в Азовському, тоді як ракетоносії рф залишаються в пунктах базування, повідомили у Силах оборони півдня України у четвер, пише УНН.
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 кораблі ворожого недофлоту, 1 корабель у Азовському морі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування
На лівобережжі Дніпра ворог вдався до чотирьох штурмів, зазнав втрат і відійшов - Сили оборони Півдня29.02.24, 11:23 • 24952 перегляди