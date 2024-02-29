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рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 09:52  •  5445 просмотра

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По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.

Два вражеских корабля находятся на боевом дежурстве в Черном море, а один - в Азовском, тогда как ракетоносители рф остаются в пунктах базирования, сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.

В Черном море на боевом дежурстве находится 2 корабля вражеского недофлота, 1 корабль в Азовском море. Ракетоносители находятся в пунктах базирования

- сообщили в Силах обороны юга Украины в Telegram.

На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга29 февраля 2024, 09:23 • 12106 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
azovskoe-moreАзовское море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
рф тримає ракетоносії у пунктах базування - Сили оборони Півдня
Russian Federation keeps missile carriers at basing points - Defense Forces of the South
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рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.

Война •   •  5445 просмотра
рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга

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