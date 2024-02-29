рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга
Киев • УНН
По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.
Два вражеских корабля находятся на боевом дежурстве в Черном море, а один - в Азовском, тогда как ракетоносители рф остаются в пунктах базирования, сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.
В Черном море на боевом дежурстве находится 2 корабля вражеского недофлота, 1 корабль в Азовском море. Ракетоносители находятся в пунктах базирования
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга29 февраля 2024, 09:23 • 12106 просмотров
рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга
По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.
Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.
Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"
Турция готова принять мирные переговоры между россией и Украиной.
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.
Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34
Сегодня украинские военные уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне
32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга
Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.
Премьер Франции считает россию угрозой и поддерживает заявление Макрона об отправке французской армии в Украину
Франция может направить военнослужащих в Украину для тренировки украинских сил или помощи в защите границ, при этом французские солдаты не будут участвовать в прямых боевых действиях.
российские пилоты меньше наглеют после сбития более десятка Су-34 - Игнат
российские пилоты стали менее "наглыми" после того, как в феврале Украина сбила более десятка их самолетов.
После заявления об отставке Макконнелла, Украина теряет одного из основных сторонников среди республиканцев в Сенате
С отставкой Макконнелла с должности лидера республиканцев в Сенате Украина теряет важного союзника в принятии двухпартийных пакетов помощи.