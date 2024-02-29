Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат

Специалисты Воздушных Сил Украины и разработчики усовершенствовали сигнал воздушной тревоги, - действует новый безопасный алгоритм. Настройка приложения несложная, но в связи с угрозой баллистических ракет, необходимо слушать различные сигналы тревоги, чтобы беречь себя и своих родных. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Детали

Специалистам Воздушных Сил, совместно с разработчиками воздушной тревоги, собственно удалось разработать тот безопасный алгоритм, который позволит получить информацию о регионе, где вы находитесь. - сообщил представитель ВС Украины.

Настройка приложения достаточно несложная.

По словам Игната, необходимо выбрать приложении свой регион, - Киев, Одесса, Винница и так далее, - появляется дополнительная информация о повышенной тревоге. Соответственно, когда входит в воздушное пространство объект, - будет звучать дополнительная информация.

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Но не стоит рассчитывать на дополнение, как на панацею, отметил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ.

Если звучит сигнал тревоги, или другие источники, - надо смотреть и на эти оповещения, поскольку если летит баллистика, эта информация может быть не всегда перед тем, как вылетела баллистическая ракета. Особенно, когда речь идет о кинжалах, поэтому здесь надо использовать любую информацию, для того, чтобы беречь себя и своих родных. - сказал Игнат

Напомним,

Из-за уничтожения 11 вражеских самолетов только за февраль российские пилоты стали меньше "наглеть". Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34.

УНН сообщал, что вражеский беспилотник пролетел над Молдовой, прежде чем был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны.