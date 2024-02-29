Приложение "Воздушная тревога" обновили, но баллистика летит очень быстро, поэтому важно смотреть все источники, - Игнат
Военно-воздушные силы Украины обновили свое приложение для оповещения о воздушных налетах новым безопасным алгоритмом, но предупреждают, что из-за угрозы баллистических ракет люди должны полагаться на несколько источников оповещения для защиты.
Смертельное ДТП в Житомирской области: ГБР завершило расследование по делу нардепа Николаенко
Расследование установило, что народный депутат Украины совершил смертельное ДТП, сбил пешехода, превысив скорость и нарушив правила дорожного движения на автодороге Киев-Чоп.
От депутатов-однопартийцев Гройсмана требуют улучшить помощь военнослужащим: детали
От депутатов в Виннице требуют дополнительных выплат из городского бюджета для винничан, которые вступили в ряды Вооруженных сил Украины.
рф держит ракетоносители в пунктах базирования - Силы обороны Юга
По данным Сил обороны юга Украины, 2 корабля противника находятся на боевом дежурстве в Черном море и 1 корабль в Азовском море, в то время как российские ракетоносцы остаются на своих базах.
Президент Грузии прокомментировала возможное помилование Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение о помиловании заключенного экс-президента Михеила Саакашвили является исключительно ее моральной ответственностью.
Эрдоган заявил о поддержке Формулы мира Украины и снова предложил "мирные переговоры"
Турция готова принять мирные переговоры между россией и Украиной.
Буданов об освобождении Залужного: Если все было прекрасно, то почему мы находимся там, где есть?
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины считает, что вряд ли между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным были личные разногласия.
Три за утро: Силы обороны "отминусовали" еще два российских Су-34
Сегодня украинские военные уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
Прокудин показал последствия обстрела оккупантами многоквартирного дома в Херсоне
32-летний мужчина получил взрывное ранение и травму плеча после того, как 28 февраля российский снаряд попал в многоквартирный дом в Днепровском районе Херсона.
На левобережье Днепра враг прибегнул к четырем штурмам, понес потери и отошел - Силы обороны Юга
Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска потеряли 54 солдата, 8 орудий и различную технику во время 4 попыток штурма левого берега Днепра.