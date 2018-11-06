До Європи не пустили 15 "шукачів щастя" з азіатських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На підступах до держрубежу та у Львівському аеропорту і в Одесі затримано 15 нелегальних мігрантів. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Упродовж доби прикордонники Західного та Південного регіональних управлінь у чотирьох випадках викрили 15 нелегальних мігрантів та одного ймовірного переправника”, — йдеться у повідомленні.
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На Закарпатті військовослужбовці відділу “Ділове” затримали двох громадян Бангладеш та їх перевізника, які автомобілем поспішали дістатись кордону з Румунією. А на Львівщині прикордонники відділу “Рава-Руська” піймали марокканця у момент його спроби незаконно перетнути державний кордон України. Відтак, іноземець зізнався, що мав намір поза пунктом пропуску потрапити до країн ЄС.
Ще одного “шукача кращої долі” виявили прикордонники під час оформлення прибулих пасажирів зі Стамбулу у Львівському аеропорту. Громадянин Намібії лагодився потрапити в нашу країну за повністю підробленою посвідкою на постійне проживання в Україні.
В усіх випадках затримані особи за свої дії відповідатимуть згідно з чинним законодавством.
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Крім того, одинадцятьох “працівників ринку” з Китаю, Узбекистану, В’єтнаму, Сенегалу та Афганістану викрила міжвідомча група в складі співробітників Держприкордонслужби, співробітників СБУ, Державної міграційної служби та Нацполіції на території одного з Одеських ринків. Порушників законодавства України буде примусово видворено до країн походження.
Раніше в ООН підрахували кількість людей без громадянства в Україні. Окрім того, нещодавно у жовтні стався незвичайний випадок на Київщині, коли місцеві жителі поскаржились на іноземців, які ходили голодними та просили у них їсти. Безпорадними мігрантами виявились громадяни В’єтнаму.