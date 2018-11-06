В Европу не пустили 15 "искателей счастья" с азиатских стран
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На подступах к госгранице и во Львовском аэропорту и в Одессе задержаны 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“В течение суток пограничники Западного и Южного региональных управлений в четырех случаях разоблачили 15 нелегальных мигрантов и одного вероятного координатора их переправки”, — говорится в сообщении.
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На Закарпатье военнослужащие отдела “Деловое” задержали двух граждан Бангладеш и их перевозчика, которые автомобилем спешили добраться до границы с Румынией. А во Львовской области пограничники отдела “Рава-Русская” поймали марокканца в момент его попытки незаконно пересечь государственную границу Украины. Поэтому, иностранец признался, что намеревался вне пункта пропуска попасть в страны ЕС.
Еще одного “искателя лучшей доли” обнаружили пограничники при оформлении прибывших пассажиров из Стамбула во Львовском аэропорту. Гражданин Намибии собирался попасть в нашу страну по полностью поддельному виду на жительство в Украине.
Во всех случаях задержанные за свои действия будут отвечать согласно действующему законодательству.
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Кроме того, одиннадцать “работников рынка” из Китая, Узбекистана, Вьетнама, Сенегала и Афганистана разоблачила межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы, сотрудников СБУ, Государственной миграционной службы и Нацполиции на территории одного из Одесских рынков. Нарушителей законодательства Украины принудительно выдворят в страны происхождения.
Ранее в ООН подсчитали количество людей без гражданства в Украине. Кроме того, недавно в октябре произошел необычный случай в Киевской области, когда местные жители пожаловались на иностранцев, которые ходили голодными и просили у них поесть. Беспомощными мигрантами оказались граждане Вьетнама.