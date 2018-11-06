В Европу не пустили 15 "искателей счастья" с азиатских стран

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107397 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152800 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146611 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137486 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128702 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172744 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141668 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. На подступах к госгранице и во Львовском аэропорту и в Одессе задержаны 15 нелегальных мигрантов. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

“В течение суток пограничники Западного и Южного региональных управлений в четырех случаях разоблачили 15 нелегальных мигрантов и одного вероятного координатора их переправки”, — говорится в сообщении.

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На Закарпатье военнослужащие отдела “Деловое” задержали двух граждан Бангладеш и их перевозчика, которые автомобилем спешили добраться до границы с Румынией. А во Львовской области пограничники отдела “Рава-Русская” поймали марокканца в момент его попытки незаконно пересечь государственную границу Украины. Поэтому, иностранец признался, что намеревался вне пункта пропуска попасть в страны ЕС.

Еще одного “искателя лучшей доли” обнаружили пограничники при оформлении прибывших пассажиров из Стамбула во Львовском аэропорту. Гражданин Намибии собирался попасть в нашу страну по полностью поддельному виду на жительство в Украине.

Во всех случаях задержанные за свои действия будут отвечать согласно действующему законодательству.

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Кроме того, одиннадцать “работников рынка” из Китая, Узбекистана, Вьетнама, Сенегала и Афганистана разоблачила межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы, сотрудников СБУ, Государственной миграционной службы и Нацполиции на территории одного из Одесских рынков. Нарушителей законодательства Украины принудительно выдворят в страны происхождения.

Ранее в ООН подсчитали количество людей без гражданства в Украине. Кроме того, недавно в октябре произошел необычный случай в Киевской области, когда местные жители пожаловались на иностранцев, которые ходили голодными и просили у них поесть. Беспомощными мигрантами оказались граждане Вьетнама.

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