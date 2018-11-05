В ООН підрахували кількість людей без громадянства в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На сьогодні в Україні існує приблизно 35 463 осіб без громадянства і таких, що ризикують опинитись без громадянства. Про це на заході у Києві сказав представник Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Пабло Матео, передає кореспондент УНН.
“УВКБ підрахувало, що на сьогодні існує приблизно 35 463 осіб без громадянства і таких, що ризикують опинитись без громадянства у вашій країні на 2018 рік”, — сказав Матео.
Водночас, за його словами, під час останнього перепису населення, що відбувся 17 років тому, 82 550 осіб вказали, що вони не мають громадянства.
Сюди входять представники етнічних меншин, таких як роми, а також люди похилого віку, безхатченки та особи, звільнені з місць позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, за останні чотири роки від українського громадянства відмовилися 24 тис. осіб.