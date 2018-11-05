В ООН підрахували кількість людей без громадянства в Україні

КИЇВ. 5 листопада. УНН. На сьогодні в Україні існує приблизно 35 463 осіб без громадянства і таких, що ризикують опинитись без громадянства. Про це на заході у Києві сказав представник Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Пабло Матео, передає кореспондент УНН.