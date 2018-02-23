За останні чотири роки від українського громадянства відмовилися 24 тис. осіб – ДМС

“За останні чотири роки в нас 24 тис. осіб вийшли з громадянства або ними оформлено втрату. Багато хто виїжджають на постійне проживання”, — сказала Нікітіна.

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Згідно з таблицею, яку оприлюднила заступник голови ДМС, зокрема, у 2017 році тільки вийшли (без врахування втрати громадянства) з громадянства 4 296 осіб, 2016 — 5700 осіб, 2015 — 4882 особи та у 2014 — 5229 осіб.

Як повідомляв УНН, у 2017 році громадянство України набули понад 7,5 тис. осіб.