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За останні чотири роки від українського громадянства відмовилися 24 тис. осіб – ДМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом останніх чотирьох років з українського громадянства вийшли 24 тис. осіб. Про це сьогодні сказала заступник голови Державної міграційної служби Тетяна Нікітіна під час підсумкового звіту голови ДМС, передає УНН.

“За останні чотири роки в нас 24 тис. осіб вийшли з громадянства або ними оформлено втрату. Багато хто виїжджають на постійне проживання”, — сказала Нікітіна.

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Згідно з таблицею, яку оприлюднила заступник голови ДМС, зокрема, у 2017 році тільки вийшли (без врахування втрати громадянства) з громадянства 4 296 осіб, 2016 — 5700 осіб, 2015 — 4882 особи та у 2014 — 5229 осіб.

Як повідомляв УНН, у 2017 році громадянство України набули понад 7,5 тис. осіб.

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