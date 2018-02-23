За последние четыре года от украинского гражданства отказались 24 тыс. человек - ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение последних четырех лет из украинского гражданства вышли 24 тыс. человек. Об этом сегодня сказала заместитель председателя Государственной миграционной службы Татьяна Никитина во время итогового отчета председателя ГМС, передает УНН.
"За последние четыре года у нас 24 тыс. человек вышли из гражданства или ими оформлено потеря. Многие выезжают на постоянное жительство", - сказала Никитина.
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Согласно таблице, которую обнародовала заместитель председателя ГМС, в частности, в 2017 году только вышли (без учета потери гражданства) из гражданства 4296 человек, 2016 - 5700 человек, 2015 - 4882 лица и в 2014 - 5229 человек.
Как сообщал УНН, в 2017 году гражданство Украины приобрели более 7,5 тыс. человек.