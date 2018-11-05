В ООН подсчитали количество людей без гражданства в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На сегодня в Украине существует примерно 35 463 лиц без гражданства и таких, которые рискуют оказаться без гражданства. Об этом на западе в Киеве сказал представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Пабло Матео, передает корреспондент УНН.
"УВКБ подсчитало, что на сегодня существует около 35 463 лиц без гражданства и таких, которые рискуют оказаться без гражданства в вашей стране на 2018 год", - сказал Матео.
Однако, по его словам, во время последней переписи населения, которая состоялась 17 лет назад, 82 550 человек указали, что они не имеют гражданства.
Сюда входят представители этнических меньшинств, таких как ромы, а также пожилые люди, бездомные и лица, освобожденные из мест лишения свободы.
Как сообщал УНН, за последние четыре года от украинского гражданства отказались 24 тыс. человек.