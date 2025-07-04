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MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
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Для захисту Києва однієї батареї Patriot мало – заявив Ігнат й пояснив, чому

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Юрій Ігнат заявив, що однієї батареї Patriot недостатньо для захисту великих міст, таких як Київ, оскільки для ефективного прикриття повітряного простору з різних боків потрібно декілька систем. Німеччина планує придбати дві системи Patriot для України, очікуючи погодження від США.

Для захисту Києва однієї батареї Patriot мало – заявив Ігнат й пояснив, чому

Однієї батареї Patriot недостатньо для захисту таких великих міст, як Київ. Щоб прикривати великі території, міста потрібно декілька систем, щоб максимально ефективно з різних боків прикрити повітряний простір. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН

За червень вдалось перехопити із 17 вісім "Кинджалів", понад 150 крилатих ракет й десятки балістичних ракет "Іскандер-М". Інколи вдається перехоплювати понад 50% ракет, інколи цього не вдається робити, на це є свої причини. Вже не раз обговорювали експерти, що ворог теж має можливість застосовувати певні тактичні прийоми, має можливість модернізувати балістику, тому не все так просто

- сказав Ігнат. 

Він зазначив, що для захисту таке велике місто, як Київ, чи інші однією батареєю  Patriot не обійдешся.

Зрозуміло, що Patriot ефективно працює проти цілей, які летять по балістичній траєкторії, але обмежений напрямок радару, який бачить один бік, так би мовити. Щоб прикривати великі території, великі міста потрібно декілька систем, щоб максимально ефективно з різних боків прикрити повітряний простір

- повідомив Ігнат.

У Держдепі заявили, що США не зупиняють Україні військову допомогу повністю, зокрема уточнили деталі щодо ракет для Patriot03.07.25, 09:59 • 8572 перегляди

Доповнення

Bild із посиланням на урядові джерела повідомляло, що уряд Німеччини активно працює над екстреним рішенням для посилення протиповітряної оборони України. Берлін очікує на погодження своєї ініціативи від міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі двох систем ППО Patriot, які Німеччина готова профінансувати для України.

Очікується, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім президентом США Дональдом Трампом. Український лідер планує обговорити питання продовження оборонної підтримки та висловити готовність Києва купувати озброєння у США.

Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки 03.07.25, 11:45 • 146594 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКиїв
Піт Гегсет
Ігнат Юрій Робертович
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Іскандер (ОТРК)
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Володимир Зеленський
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