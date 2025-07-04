Для захисту Києва однієї батареї Patriot мало – заявив Ігнат й пояснив, чому

Однієї батареї Patriot недостатньо для захисту таких великих міст, як Київ. Щоб прикривати великі території, міста потрібно декілька систем, щоб максимально ефективно з різних боків прикрити повітряний простір. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

За червень вдалось перехопити із 17 вісім "Кинджалів", понад 150 крилатих ракет й десятки балістичних ракет "Іскандер-М". Інколи вдається перехоплювати понад 50% ракет, інколи цього не вдається робити, на це є свої причини. Вже не раз обговорювали експерти, що ворог теж має можливість застосовувати певні тактичні прийоми, має можливість модернізувати балістику, тому не все так просто - сказав Ігнат.

Він зазначив, що для захисту таке велике місто, як Київ, чи інші однією батареєю Patriot не обійдешся.

Зрозуміло, що Patriot ефективно працює проти цілей, які летять по балістичній траєкторії, але обмежений напрямок радару, який бачить один бік, так би мовити. Щоб прикривати великі території, великі міста потрібно декілька систем, щоб максимально ефективно з різних боків прикрити повітряний простір - повідомив Ігнат.

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Доповнення

Bild із посиланням на урядові джерела повідомляло, що уряд Німеччини активно працює над екстреним рішенням для посилення протиповітряної оборони України. Берлін очікує на погодження своєї ініціативи від міністра оборони США Піта Гегсета щодо передачі двох систем ППО Patriot, які Німеччина готова профінансувати для України.

Очікується, що найближчим часом відбудеться телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і колишнім президентом США Дональдом Трампом. Український лідер планує обговорити питання продовження оборонної підтримки та висловити готовність Києва купувати озброєння у США.

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