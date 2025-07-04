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Для защиты Киева одной батареи Patriot мало – заявил Игнат и объяснил, почему

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Юрий Игнат заявил, что одной батареи Patriot недостаточно для защиты крупных городов, таких как Киев, поскольку для эффективного прикрытия воздушного пространства с разных сторон требуется несколько систем. Германия планирует приобрести две системы Patriot для Украины, ожидая согласования от США.

Для защиты Киева одной батареи Patriot мало – заявил Игнат и объяснил, почему

Одной батареи Patriot недостаточно для защиты таких крупных городов, как Киев. Чтобы прикрывать большие территории, городам нужно несколько систем, чтобы максимально эффективно с разных сторон прикрыть воздушное пространство. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

За июнь удалось перехватить из 17 восемь "Кинжалов", более 150 крылатых ракет и десятки баллистических ракет "Искандер-М". Иногда удается перехватывать более 50% ракет, иногда этого не удается делать, на это есть свои причины. Уже не раз обсуждали эксперты, что враг тоже имеет возможность применять определенные тактические приемы, имеет возможность модернизировать баллистику, поэтому не все так просто

- сказал Игнат.

Он отметил, что для защиты такого большого города, как Киев, или других одной батареей Patriot не обойдешься.

Понятно, что Patriot эффективно работает против целей, летящих по баллистической траектории, но ограниченное направление радара, который видит одну сторону, так сказать. Чтобы прикрывать большие территории, большие города нужно несколько систем, чтобы максимально эффективно с разных сторон прикрыть воздушное пространство

- сообщил Игнат.

В Госдепе заявили, что США не останавливают Украине военную помощь полностью, в частности уточнили детали по ракетам для Patriot03.07.25, 09:59 • 8571 просмотр

Дополнение

Bild со ссылкой на правительственные источники сообщало, что правительство Германии активно работает над экстренным решением для усиления противовоздушной обороны Украины. Берлин ожидает согласования своей инициативы от министра обороны США Пита Хегсета относительно передачи двух систем ПВО Patriot, которые Германия готова профинансировать для Украины.

Ожидается, что в ближайшее время состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер планирует обсудить вопросы продолжения оборонной поддержки и выразить готовность Киева покупать вооружение у США.

Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности03.07.25, 11:45 • 142383 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКиев
Пит Хегсетх
Юрий Игнат
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
9К720 Искандер
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев
Tesla
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