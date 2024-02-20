Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

ukenru
19:41 • 37430 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87238 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111558 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113700 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227864 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155108 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145706 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132168 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121642 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124190 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130000 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134296 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110037 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51775 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227864 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384370 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439798 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448239 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111558 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130000 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124190 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98272 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107615 перегляди
Актуальне
Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

Київ • УНН

 • 118789 перегляди

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон вперше за 30 років відвідав Фолклендські острови, щоб віддати данину пам'яті британським військовим, які загинули в конфлікті 1982 року, і підтвердити прихильність Великобританії до захисту суверенітету островів.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон прибув на Фолклендські острови. Це перший візит глави британського зовнішньополітичного відомства на архіпелаг за 30 років. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Міністр зустрівся з представниками місцевої влади та поклав квіти до меморіалу британським військовослужбовцям, які загинули під час Фолклендської війни.

На Фолклендських островах я віддав шану всім тим, хто загинув 1982 року в ході конфлікту. Ми ніколи не забудемо вірну службу британських військ. Ми завжди захищаємо права жителів Фолклендських островів та їхню працю, яка підтримує створене тут процвітаюче сучасне суспільство.

написав Кемерон на своїй сторінці в соцмережі X.

Напередодні візиту міністра підкреслив, що поки острови хочуть залишити "частиною британської сім'ї, питання про їх суверенітет не підлягають обговоренню".

Після Фолклендських островів Кемерон також відвідує Бразилію, де візьме участь у нараді керівників дипломів Групи двадцяти в Ріо-де-Жанейро 21-22 лютого, а потім Парагвай та США.

Доповнення

Фолклендські (Мальвінські) острови, розташовані в південно-західній частині Атлантичного океану, вже 200 років є об'єктом територіальної боротьби між Аргентиною та Великобританією. У квітні 1982 року між країнами спалахнув збройний конфлікт. Аргентина зазнала поразки, втративши за дві з половини місяця бойових дій 649 військовослужбовців. Втрати британської сторони становили 255 осіб.

У березні 2013 року багато мешканців архіву висловилися на референдумах за те, щоб територія залишилася у володінні королівства. Аргентина не визнала результатів плебісциту. Питання про повернення островів під її контроль наприкінці минулого року порушив президент Хав'єр Мілей. У ході передвиборчої кампанії він виявив, що це не може бути зроблено військовим шляхом. Мілей пропонував домовитися з Лондоном про передачу островів Буенос-Айресу за тією ж схемою, за якою Британія та Китай регулювали статус Гонконгу.

Пташиний грип виявили у пінгвінів на Фолклендських островах01.02.24, 01:00 • 28316 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
folklendski-ostrovyФолклендські острови
khavier-mileiХав'єр Мілей
buenos-airesБуенос-Айрес
arhentynaАргентина
rio-de-zhaneiroРіо-де-Жанейро
brazyliiaБразилія
atlantychnyi-okeanАтлантичний океан
devid-kemeronДевід Кемерон
honkonhГонконг
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
londonЛондон
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74