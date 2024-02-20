Глава МЗС Британії Девід Кемерон відвідав Фолклендські острови вперше за 30 років

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон прибув на Фолклендські острови. Це перший візит глави британського зовнішньополітичного відомства на архіпелаг за 30 років. Про це пише АР, передає УНН.

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Міністр зустрівся з представниками місцевої влади та поклав квіти до меморіалу британським військовослужбовцям, які загинули під час Фолклендської війни.

На Фолклендських островах я віддав шану всім тим, хто загинув 1982 року в ході конфлікту. Ми ніколи не забудемо вірну службу британських військ. Ми завжди захищаємо права жителів Фолклендських островів та їхню працю, яка підтримує створене тут процвітаюче сучасне суспільство. написав Кемерон на своїй сторінці в соцмережі X.

Напередодні візиту міністра підкреслив, що поки острови хочуть залишити "частиною британської сім'ї, питання про їх суверенітет не підлягають обговоренню".

Після Фолклендських островів Кемерон також відвідує Бразилію, де візьме участь у нараді керівників дипломів Групи двадцяти в Ріо-де-Жанейро 21-22 лютого, а потім Парагвай та США.

Доповнення

Фолклендські (Мальвінські) острови, розташовані в південно-західній частині Атлантичного океану, вже 200 років є об'єктом територіальної боротьби між Аргентиною та Великобританією. У квітні 1982 року між країнами спалахнув збройний конфлікт. Аргентина зазнала поразки, втративши за дві з половини місяця бойових дій 649 військовослужбовців. Втрати британської сторони становили 255 осіб.

У березні 2013 року багато мешканців архіву висловилися на референдумах за те, щоб територія залишилася у володінні королівства. Аргентина не визнала результатів плебісциту. Питання про повернення островів під її контроль наприкінці минулого року порушив президент Хав'єр Мілей. У ході передвиборчої кампанії він виявив, що це не може бути зроблено військовим шляхом. Мілей пропонував домовитися з Лондоном про передачу островів Буенос-Айресу за тією ж схемою, за якою Британія та Китай регулювали статус Гонконгу.

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