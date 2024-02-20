Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон посетил Фолклендские острова впервые за 30 лет

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Фолклендские острова. Это первый визит главы британского внешнеполитического ведомства на архипелаг за 30 лет. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Министр встретился с представителями местной власти и возложил цветы к мемориалу британским военнослужащим, погибшим во время Фолклендской войны.

На Фолклендских островах я отдал дань уважения всем тем, кто погиб в 1982 году в ходе конфликта. Мы никогда не забудем верную службу британских войск. Мы всегда защищаем права жителей Фолклендских островов и их труд, который поддерживает созданное здесь процветающее современное общество написал Кэмерон на своей странице в соцсети X.

Накануне визита министр подчеркнул, что пока острова хотят оставить "частью британской семьи, вопросы об их суверенитете не подлежат обсуждению".

После Фолклендских островов Кэмерон также посетит Бразилию, где примет участие в совещании руководителей дипломов стран Группы двадцати в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля, а затем Парагвай и США.

Дополнение

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются объектом территориальной борьбы между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами вспыхнул вооруженный конфликт. Аргентина потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года многие жители архива высказалась на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении королевства. Аргентина не признала результатов плебисцита. Вопрос о возвращении островов под ее контроль в конце прошлого года поднял президент Хавьер Милей. В ходе предвыборной кампании он обнаружил, что это не может быть сделано военным путем. Милей предлагал договориться с Лондоном о передаче островов Буэнос-Айресу по той же схеме, по которой Британия и Китай регулировали статус Гонконга.

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