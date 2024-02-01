Птичий грипп обнаружили у пингвинов на Фолклендских островах

Правительство Фолклендских островов подтвердило два случая птичьего гриппа среди субантарктических пингвинов на острове Си-Лайн, который является частью заморской территории Великобритании, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

"Дальнейшие результаты еще ожидаются, однако еще много умирает при аналогичных обстоятельствах", - сказала пресс-секретарь.

Сейчас было найдено мертвыми более 200 птенцов и несколько взрослых особей.

Остров Си-Лайн - популярное место экскурсий - закрыт для посетителей с 19 января, как и остров Стипл-Джейсон на северо-западе.

Пресс-секретарь добавила, что сейчас оттуда ожидаются результаты тестов хохлатых пингвинов.

Правительство Фолклендских островов уже некоторое время работает с населением над подготовкой к крупномасштабной вспышке вируса H5N1.

"Все понимают важность дикой природы на островах и что наш долг сделать все возможное, чтобы защитить ее", - сказала пресс-секретарь.

Дополнение

Как сообщила британская газета The Guardian, также есть по меньшей мере один подозреваемый случай заболевания у королевского пингвина на острове Южная Джорджия, примерно в 1500 километрах от Фолклендских островов, которые также являются заморской территорией Великобритании.

Лишь недавно британские ученые заявили, что впервые обнаружили птичий грипп у млекопитающих вблизи Антарктики. Возбудитель был обнаружен у морских слонов и морских котиков.

Впервые вирус был обнаружен в регионе в октябре у бурых поморников на острове Берд неподалеку от Южной Джорджии.

Эксперты предупреждают, что распространение вируса ставит под угрозу уникальную экосистему Антарктики. Недавно в Арктике также было зарегистрировано несколько случаев птичьего гриппа.