Птичий грипп обнаружили у пингвинов на Фолклендских островах
Киев • УНН
Подтверждено два случая птичьего гриппа среди пингвинов на Фолклендских островах
Правительство Фолклендских островов подтвердило два случая птичьего гриппа среди субантарктических пингвинов на острове Си-Лайн, который является частью заморской территории Великобритании, пишет УНН со ссылкой на dpa.
Детали
"Дальнейшие результаты еще ожидаются, однако еще много умирает при аналогичных обстоятельствах", - сказала пресс-секретарь.
Сейчас было найдено мертвыми более 200 птенцов и несколько взрослых особей.
Остров Си-Лайн - популярное место экскурсий - закрыт для посетителей с 19 января, как и остров Стипл-Джейсон на северо-западе.
Пресс-секретарь добавила, что сейчас оттуда ожидаются результаты тестов хохлатых пингвинов.
Правительство Фолклендских островов уже некоторое время работает с населением над подготовкой к крупномасштабной вспышке вируса H5N1.
"Все понимают важность дикой природы на островах и что наш долг сделать все возможное, чтобы защитить ее", - сказала пресс-секретарь.
Дополнение
Как сообщила британская газета The Guardian, также есть по меньшей мере один подозреваемый случай заболевания у королевского пингвина на острове Южная Джорджия, примерно в 1500 километрах от Фолклендских островов, которые также являются заморской территорией Великобритании.
Лишь недавно британские ученые заявили, что впервые обнаружили птичий грипп у млекопитающих вблизи Антарктики. Возбудитель был обнаружен у морских слонов и морских котиков.
Впервые вирус был обнаружен в регионе в октябре у бурых поморников на острове Берд неподалеку от Южной Джорджии.
Эксперты предупреждают, что распространение вируса ставит под угрозу уникальную экосистему Антарктики. Недавно в Арктике также было зарегистрировано несколько случаев птичьего гриппа.
Птичий грипп обнаружили у пингвинов на Фолклендских островах
Подтверждено два случая птичьего гриппа среди пингвинов на Фолклендских островах.
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