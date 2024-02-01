Пташиний грип виявили у пінгвінів на Фолклендських островах
Київ • УНН
Підтверджено два випадки пташиного грипу серед пінгвінів на Фолклендських островах
Уряд Фолклендських островів підтвердив два випадки пташиного грипу серед пінгвінів-шкіперів на острові Сі-Лайн, який є частиною заморської території Великої Британії, пише УНН з посиланням на dpa.
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"Подальші результати ще очікуються, проте ще багато помирає за аналогічних обставин", - сказала прессекретар.
Наразі було знайдено мертвими понад 200 пташенят та кілька дорослих особин.
Острів Сі-Лайн – популярне місце екскурсій – закрито для відвідувачів з 19 січня, як і острів Стіпл-Джейсон на північному заході.
Прессекретар додала, що зараз звідти очікуються результати тестів чубатих пінгвінів.
Уряд Фолклендських островів вже деякий час працює з населенням над підготовкою до великомасштабного спалаху вірусу H5N1.
"Усі розуміють важливість дикої природи на островах і що наш обов'язок зробити все можливе, щоб захистити її", - сказала прессекретар.
Доповнення
Як повідомила британська газета The Guardian, також є щонайменше один підозрюваний випадок захворювання у королівського пінгвіна на острові Південна Джорджія, приблизно за 1500 кілометрів від Фолклендських островів, які також є заморською територією Великої Британії.
Лише нещодавно британські вчені заявили, що вперше виявили пташиний грип у ссавців поблизу Антарктики. Збудник був виявлений у морських слонів та морських котиків.
Вперше вірус був виявлений у регіоні у жовтні у бурих поморників на острові Берд неподалік Південної Джорджії.
Експерти попереджають, що поширення вірусу ставить під загрозу унікальну екосистему Антарктики. Нещодавно в Арктиці також було зареєстровано кілька випадків пташиного грипу.