Депутата ВР України Гончаренка в рф заочно засудили за так зване "поширення військових фейків"
Київ • УНН
московський суд заочно засудив українського депутата Олексія Гончаренка до 10 років позбавлення волі за нібито поширення "фейків" про військові дії росії в Україні.
московський суд заочно засудив депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Десять років позбавлення волі призначив депутату Верховної Ради України Олексію Гончаренко, який живе в Україні, військовий суд росії. Про це виданню "Медіазона" розповіли у прес-службі московського суду. Зазначається, що Гончаренка судили за статтями про так зване поширення "фейків" про дії російських військових в Україні. Також йдеться про "виправдання тероризму і розпалювання ненависті".
Слід нагадати, що Гончаренко у квітні заявляв наступне:
"Дуже приємно бути першим народним депутатом, якого судять за воєнні злочини в рф. З нетерпінням чекаю вироку! Таке почесне звання має не кожен!" – писав український нардеп.
Нагадаємо
"Юрком ПАРЄ назвав російську нафтову індустрію легітимною ціллю для ЗСУ", повідомляв у квітні нардеп Олексій Гончаренко.