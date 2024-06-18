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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4240 перегляди

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Депутата ВР України Гончаренка в рф заочно засудили за так зване "поширення військових фейків"

Київ • УНН

 • 105136 перегляди

московський суд заочно засудив українського депутата Олексія Гончаренка до 10 років позбавлення волі за нібито поширення "фейків" про військові дії росії в Україні.

Депутата ВР України Гончаренка в рф заочно засудили за так зване "поширення військових фейків"

московський суд заочно засудив депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі. Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Десять років позбавлення волі призначив депутату Верховної Ради України Олексію Гончаренко, який живе в Україні, військовий суд росії. Про це виданню "Медіазона" розповіли у прес-службі московського суду. Зазначається, що Гончаренка судили за статтями про так зване поширення "фейків" про дії російських військових в Україні. Також йдеться про "виправдання тероризму і розпалювання ненависті".

Слід нагадати, що Гончаренко у квітні заявляв наступне:

"Дуже приємно бути першим народним депутатом, якого судять за воєнні злочини в рф. З нетерпінням чекаю вироку! Таке почесне звання має не кожен!" – писав український нардеп.

Нагадаємо

"Юрком ПАРЄ назвав російську нафтову індустрію легітимною ціллю для ЗСУ", повідомляв у квітні нардеп Олексій Гончаренко.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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