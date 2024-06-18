Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"
Киев • УНН
московский суд заочно приговорил украинского депутата Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы за якобы распространение "фейков" о военных действиях России в Украине.
московский суд заочно приговорил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Десять лет лишения свободы назначил депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко, который живет в Украине, военный суд России. Об этом изданию "Медиазона" рассказали в пресс-службе московского суда. Отмечается, что Гончаренко судили по статьям о так называемом распространении "фейков" о действиях российских военных в Украине. Также речь идет об "оправдании терроризма и разжигании ненависти".
Следует напомнить, что Гончаренко в апреле заявлял следующее:
"Очень приятно быть первым народным депутатом, которого судят за военные преступления в рф. С нетерпением жду приговора! Такое почетное звание имеет не каждый!" - писал украинский нардеп.
Напомним,
"Юрком ПАСЕ назвал российскую нефтяную индустрию легитимной целью для ВСУ", сообщал в апреле нардеп Алексей Гончаренко.