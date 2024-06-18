Депутата ВР Украины Гончаренко в рф заочно осудили за так называемое "распространение военных фейков"

московский суд заочно приговорил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Десять лет лишения свободы назначил депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко, который живет в Украине, военный суд России. Об этом изданию "Медиазона" рассказали в пресс-службе московского суда. Отмечается, что Гончаренко судили по статьям о так называемом распространении "фейков" о действиях российских военных в Украине. Также речь идет об "оправдании терроризма и разжигании ненависти".

Следует напомнить, что Гончаренко в апреле заявлял следующее:

"Очень приятно быть первым народным депутатом, которого судят за военные преступления в рф. С нетерпением жду приговора! Такое почетное звание имеет не каждый!" - писал украинский нардеп.

Напомним,

"Юрком ПАСЕ назвал российскую нефтяную индустрию легитимной целью для ВСУ", сообщал в апреле нардеп Алексей Гончаренко.