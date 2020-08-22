COVID-19 показав, що ми можемо відродити медицину - Зеленський

"Не всі речі залежать від нас. Але COVID-19, з іншої сторони, показав, що ми можемо відродити медицину. І це наша задача. Показав, що у нас є дуже професійні, талановиті медики. І там, де ми можемо - їх підтримуємо. І фінансово, і технічно, те, що важливо. Але, в цілому, побудувати треба механізм, зробити, дійсно, довести до кінця медичну реформу. Щоб у нас були не тільки професіонали, а щоби були умови, які на рівні цих професіоналів", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні на медиків навчаються студенти із близько 130 країн світу.