COVID-19 і вибори в Україні та світі — головні події доби

Коронавірус в Україні та світі

В Україні на ранок суботи було зафіксовано вже 525 тис. випадків COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд для країни — понад 12,5 тис.

Президент України Володимир Зеленський, хворий на COVID-19, опублікував другий влог із самоізоляції в лікарні та спростував інформацію, що його лікування коштує мільйони гривень на день. У відео він запевнив українців, що карантин вихідного дня, запроваджений с 14 по 30 листопада, — це шанс уникнути повного локдауну для країни.

Зеленський навів приклади Франції та Німеччини, де вводять повні локдауни. В Австрії також вирішили запровадити жорсткий карантин через поширення коронавірусу, це буде другий локдаун для цієї країни.

Президент України дорікнув, що у деяких мерів, які не згодні з карантином вихідного дня продовжуються місцеві вибори, тому вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. Зеленський також анонсував забезпечення українців базовим “набором” для міцного здоров’я та зазначив, що уряд має вирішити, як допомогти бізнесу під час карантину.

Станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,8 млн осіб, з них одужало майже 34,7 млн, кількість померлих зросла до 1,3 млн людей.

США залишаються лідерами за кількістю хворих на коронавірус. Через це штати Орегон і Нью-Мексико обмежили роботу бізнесу.

Місцеві вибори в Україні

В семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть місцевих голів, у 16 областях ОТГ будуть обирати депутатів місцевих рад.

Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.

За даними ЦВК, у повторному голосуванні на виборах міського голови загалом зможуть взяти участь понад 1,5 млн виборців.

У ЦВК впевнені, що “карантин вихідного дня” не вплине на другий тур виборів.

Вибори у Молдові, Грузії та Киргизстані

У Молдові сьогодні відбудеться голосування у другому турі президентських виборів. За підсумками голосування на президентських виборах колишній прем’єр-міністр Молдови і лідер опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду на 3% випередила чинного президента Молдови Ігора Додона. Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який відбудеться у цю неділю.

У Грузії призначили другий тур парламентських виборів на 21 листопада. За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни перемогла правляча партія “Грузинська мрія — Демократична Грузія”, яка набрала 48,15% голосів виборців. Опозиція не визнала підсумки виборів, відмовилася входити в новий парламент та проводить протести.

У Киргизстані виконуючий обов’язки президента Садир Жапаров склав повноваження та подав до ЦВК документи про висунення своєї кандидатури на пост президента країни. До обрання нового президента його обов’язки буде виконувати спікер Жогорку Кенеша Талант Мамигов. Вибори президента Киргизстану заплановані на 10 січня 2021 року.