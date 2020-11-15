COVID-19 и выборы в Украине и мире — главные события суток

Коронавирус в Украине и мире

В Украине на утро субботы было зафиксировано уже 525 тыс. случаев COVID-19, прирост случаев за сутки — новый антирекорд для страны — более 12,5 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский, заболевший COVID-19, опубликовал второй влог из самоизоляции в больнице и опроверг, что его лечение стоит миллионы гривен в день. В видео он заверил украинцев, что карантин выходного дня, введенный с 14 по 30 ноября, — это шанс избежать полного локдауна для страны.

Зеленский привел примеры Франции и Германии, где вводят полные локдауны. В Австрии также решили ввести жесткий карантин из-за распространения коронавируса, это будет второй локдаун для этой страны.

Президент Украины упрекнул, что у некоторых мэров, которые не согласны с карантином выходного дня, продолжаются местные выборы, поэтому они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре. Зеленский также анонсировал обеспечение украинцев базовым “набором” для крепкого здоровья и отметил, что правительство должно решить, как помочь бизнесу во время карантина.

По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,8 млн человек, из них выздоровели почти 34,7 млн, количество умерших возросло до 1,3 млн человек.

США остаются лидерами по количеству больных коронавирусом. Поэтому штаты Орегон и Нью-Мексико ограничили работу бизнеса.

Местные выборы в Украине

В семи городах Украины сегодня состоится второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут местных голов, в 16 областях ОТГ будут выбирать депутатов местных советов.

Избирательные участки начнут свою работу в 8:00 будут работать до 20:00.

По данным ЦИК, в повторном голосовании на выборах городского головы в целом смогут принять участие более 1,5 млн избирателей.

В ЦИК уверены, что “карантин выходного дня” не повлияет на второй тур выборов.

Выборы в Молдове, Грузии и Кыргызстане

В Молдове сегодня состоится голосование во втором туре президентских выборов. По итогам голосования на президентских выборах бывший премьер-министр Молдовы и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду на 3% опередила действующего президента Молдовы Игоря Додона. Санду и Додон проходят во второй тур голосования, который пройдет в это воскресенье.

В Грузии назначили второй тур парламентских выборов на 21 ноября. По итогам первого тура выборов в однопалатный парламент страны победила правящая партия “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, которая набрала 48,15% голосов избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов, отказалась входить в новый парламент и проводит протесты.

В Кыргызстане исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров сложил полномочия и подал в ЦИК документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны. До избрания нового президента его обязанности будет выполнять спикер Жогорку Кенеша Талант Мамыгов. Выборы президента Кыргызстана запланированы на 10 января 2021 года.