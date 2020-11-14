Зеленський опублікував другий влог із самоізоляції та спростував інформацію про мільйонні витрати на лікування

"Почуваюся досить добре… Хочу подякувати своїм опонентам за фейк, що моє лікування коштувало мільйони гривень на день, дякую, що даєте змогу посміятися, підіймаєте настрій... Звісно все це маячня. Я знаходжусь в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, лікування Президента України Володимира Зеленського у "Феофанії" передбачено протоколом.

Так, цього тижня стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.