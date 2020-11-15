Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли майже 54 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 53 875 361 людина, з них одужало 34 681 795. Кількість померлих зросла до 1 310 688.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (10 891 007), Індія (8 773 479), Бразилія (5 848 959), Франція (1 915 713), Росія (1 887 836), Іспанія (1 458 591), Велика Британія (1 347 907), а також Аргентина (1 304 846), Колумбія (1 191 634) та Італія (1 144 552). У Мексиці кількість інфікованих на COVID-19 сягнула у 1 003 253.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (245 578), Бразилії (165 658), Індії (129 188) та Мексиці (98 259).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 525 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий абсолютний антирекорд для країни — 12 524. За останню добу в Україні 191 летальний випадок, за весь час пандемії — 9 508. Одужали за добу 4962 людини, за весь час — 238 811.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.