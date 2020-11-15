Пандемия: в мире COVID-19 заболели почти 54 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 53 875 361 человек, из них выздоровели 34 681 795. Количество умерших возросло до 1 310 688.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (10 891 007), Индия (8 773 479), Бразилия (5 848 959), Франция (1 915 713), Россия (1 887 836), Испания (1 458 591), Великобритания (1 347 907), а также Аргентина (1 304 846), Колумбия (1 191 634) и Италия (1 144 552). В Мексике количество инфицированных COVID-19 достигло в 1 003 253.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (245 578), Бразилии (165 658), Индии (129 188) и Мексике (98 259).
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 525 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — новый абсолютный антирекорд для страны — 12 524. За последние сутки в Украине 191 летальный случай, за все время пандемии — 9 508. Выздоровели за сутки 4962 человека, за все время — 238 811.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.