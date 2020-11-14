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Зеленський анонсував забезпечення українців базовим “набором” для міцного здоров’я

Зеленський анонсував забезпечення українців базовим “набором” для міцного здоров’я

Київ • УНН

 • 28134 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ідея програми “Здорова Україна” полягає в забезпеченні державою людині базового “набору” для міцного здоров’я. Про це у своєму влозі заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

“Мною ініційовано розробку національної програми „Здорова Україна“. Моя глобальна ідея досить проста: держава повинна забезпечити людині, скажімо так, базовий набір для міцного здоров’я. Набір — це не обов’язково тільки фізичні речі, це і корисні звички, профілактика, правильне харчування, активність. Це коли з дитинства українці долучені до спорту, і продовжують займатися ним все життя. Не тоді, коли можуть купити абонемент у фітнес-клуб, а коли мають можливість бігати, кататися на велосипеді, плавати, займатися будь-якими тренуваннями. І це зручно — тому що поруч з будинком, і це модно, тому що так роблять всі”, — розповів Зеленський.

За його словами, “Бути здоровим!” — це нове гасло, яке може об’єднати країну, тим більше під час пандемії.

“Це важливо в будь-якому куточку України. Тут не може бути спекуляцій. Складно уявити сварки або бійки політиків через те, що саме будувати: стадіон або басейн. Складно уявити спроби розколоти суспільство, коли одні говорять, що всі нам потрібно плавати брасом, а інші, що історичний шлях України плавати кролем”, — зазначив Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, який напередодні повідомив про своє інфікування коронавірусом, анонсував розробку нової держпрограми — “Здорова нація” та проекту “Кошик здоров’я” з переліком вітамінів для підтримки імунітету.

Українські Національні Новини

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