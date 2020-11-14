Зеленский анонсировал обеспечение украинцев базовым "набором" для крепкого здоровья

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 41443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 63770 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 112370 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 99332 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 116890 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 94389 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100305 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103340 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Зеленский анонсировал обеспечение украинцев базовым "набором" для крепкого здоровья

Зеленский анонсировал обеспечение украинцев базовым "набором" для крепкого здоровья

Киев  •  УНН

 • 28127 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Идея программы “Здоровая Украина” заключается в обеспечении государством человеку базового “набора” для крепкого здоровья. Об этом в своем влоге заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“Мною инициирована разработка национальной программы „Здоровая Украина“. Моя глобальная идея довольно проста: государство должно обеспечить человеку, скажем так, базовый набор для крепкого здоровья. Набор — это не обязательно только физические вещи, это и полезные привычки, профилактика, правильное питание, активность. Это когда с детства украинцы приобщены к спорту, и продолжают заниматься им всю жизнь. Не тогда, когда могут купить абонемент в фитнес-клуб, а когда имеют возможность бегать, кататься на велосипеде, плавать, заниматься любыми тренировками. И это удобно — потому что рядом с домом, и это модно, потому что так делают все”, — рассказал Зеленский.

По его словам, “Быть здоровым!” — это новый лозунг, который может объединить страну, тем более во время пандемии.

“Это важно в любом уголке Украины. Здесь не может быть спекуляций. Сложно представить ссоры или драки политиков из-за того, что именно строить: стадион или бассейн. Сложно представить попытки расколоть общество, когда одни говорят, что все нам нужно плавать брассом, а другие, что исторический путь Украины — плавать кролем”, — отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне сообщил о своем инфицировании коронавирусом, анонсировал разработку новой госпрограммы — “Здоровая нация” и проекта “Корзина здоровья” с перечнем витаминов для поддержания иммунитета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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