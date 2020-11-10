Зеленський зібрався оздоровити все населення: придумав нову держпрограму

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський, який вчора повідомив про своє інфікування коронавірусом, анонсував розробку нової держпрограми - "Здорова нація" - та проект "Кошик здоров’я" з переліком вітамінів для підтримки імунітету. Про це Глава держави сказав на селекторній нараді, повідомили УНН у пресслужбі Офісу Президента.

“Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини”, — зауважив Зеленський.

Тому, на думку Президента, потрібно, щоб іще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.

В ОПУ заявили - тому ініціюється програма “Здорова нація”. Через неї людям хочуть розповідати "про переваги здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень і тренувань". Анонсовано й проект “Кошик здоров’я” — перелік вітамінів для зміцнення імунітету.

“Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров’я нації”, — зазначив Зеленський.

Окремо необхідно поліпшувати умови для занять спортом, зазначив Глава держави.

Присутній на нараді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що “ковід нам підказує, що національна ідея — це здорова нація", і що "сьогоднішній час може об’єднати людей на заході й на сході". Він запропонував, аби " люди, які є лідерами, спортсмени, які пройшли через випробування, могли б... розповісти конкретні рекомендації”.

Вказано, що представники Офісу Президента та Кабінету міністрів "найближчим часом напрацюють план розробки та втілення програми в життя".

Нагадаємо, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що інфікований коронавірусом Президент України Володимир Зеленський має дещо підвищену температуру, однак продовжує працювати — тепер у режимі відеоконференції.

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