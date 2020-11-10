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Дезінфекція та відеотермінали: Арахамія розповів, як працює хворий на COVID-19 Зеленський

Дезінфекція та відеотермінали: Арахамія розповів, як працює хворий на COVID-19 Зеленський

Київ • УНН

 • 14559 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Інфікований коронавірусом Президент України Володимир Зеленський має дещо підвищену температуру, однак продовжує працювати - тепер у режимі відеоконференції. Про умови роботи Глави держави повідомив в ефірі одного з телеканалів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

"Президент Зеленський почуває себе нормально. У нього трошки є підвищена температура, але він працює. Яким чином працює?.. Він проводить нараду у своєму кабінеті. Тобто, люди, які учасники наради, у дезінфікованому кабінеті Президента збираються, а потім Президент, знаходячись на самоізоляції в окремому приміщенні, підключається. Там є такі відотермінали. І він в режимі відеоконференції бере безпосередньо участь у нарадах, приймає рішення і працює далі без всяких перешкод", - сказав Арахамія.

Також він додав, що всі, хто контактував за останній тиждень з захворілими в Офісі Президента, зараз "в режимі самоізоляції" і проходять тести. "Багато людей проводять тести", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, що вчора, 9 листопада, у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Слідом за Зеленським на COVID-19 захворів керівник його Офісу Андрій Єрмак.

Українські Національні Новини

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