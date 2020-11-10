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Зеленский собрался оздоровить все население: придумал новую госпрограмму

Зеленский собрался оздоровить все население: придумал новую госпрограмму

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера сообщил о своем инфицировании коронавирусом, анонсировал разработку новой госпрограммы - "Здоровая нация" - и проект "Корзина здоровья" с перечнем витаминов для поддержания иммунитета. Об этом Глава государства сказал на селекторном совещании, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи прописывают ему профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", - отметил Зеленский.

Поэтому, по мнению Президента, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.

В ОПУ заявили - потому и инициируется программа "Здоровая нация". Через нее людям хотят рассказывать "о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузках и тренировках". Анонсировано и проект "Корзина здоровья" - перечень витаминов дляукрепления иммунитета.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - отметил Зеленский.

Отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом, отметил Глава государства.

Присутствовавший на совещании руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "ковид нам подсказывает, что национальная идея - это здоровая нация", и что "сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке". Он предложил, чтобы "люди, которые являются лидерами, спортсмены, прошедшие через испытания, могли бы... рассказать конкретные рекомендации".

Указано, что представители Офиса Президента и Кабинета министров "в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь".

Напомним, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что инфицированный коронавирусрм Президент Украины Владимир Зеленский имеет несколько повышенную температуру, однако продолжает работать - теперь в режиме видеоконференции.

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