В Українї сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть місцевих голів, у 16 областях ОТГ будуть обирати депутатів місцевих рад, передає УНН.
Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.
За даними ЦВК України, у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.
За прогнозами Громадянської мережі “Опора”, явка виборців на другий тур виборів буде значно нижче в порівнянні з першим туром через темпи поширення коронавірусу і карантинні заходи. Проте у ЦВК впевнені, що запроваджений урядом “карантин вихідного дня” не вплине на другий тур виборів.
Повторне голосування з місцевих виборів за місцевих голів призначене на цю неділю у таких містах:
• Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);
• Краматорськ (Донецька область);
• Луцьк (Волинська область);
• Одеса (Одеська область);
• Суми (Сумська область);
• Українка (Київська область);
• Херсон (Херсонська область).
Як повідомляв УНН, під час другого туру місцевих виборів для охорони громадського порядку буде залучено понад 5,2 тисяч правоохоронців.