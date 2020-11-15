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В Українї сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів

В Українї сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В семи містах України сьогодні відбудеться другий тур місцевих виборів, в ході якого українці оберуть місцевих голів, у 16 областях ОТГ будуть обирати депутатів місцевих рад, передає УНН.

Виборчі дільниці розпочнуть свою роботу о 8:00 та будуть працювати до 20:00.

За даними ЦВК України, у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців.

За прогнозами Громадянської мережі “Опора”, явка виборців на другий тур виборів буде значно нижче в порівнянні з першим туром через темпи поширення коронавірусу і карантинні заходи. Проте у ЦВК впевнені, що запроваджений урядом “карантин вихідного дня” не вплине на другий тур виборів.

Повторне голосування з місцевих виборів за місцевих голів призначене на цю неділю у таких містах:

• Кам’янець-Подільський (Хмельницька область);

• Краматорськ (Донецька область);

• Луцьк (Волинська область);

• Одеса (Одеська область);

• Суми (Сумська область);

• Українка (Київська область);

• Херсон (Херсонська область).

Як повідомляв УНН, під час другого туру місцевих виборів для охорони громадського порядку буде залучено понад 5,2 тисяч правоохоронців.

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