Другий тур виборів: для забезпечення безпеки залучать понад 5,2 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Під час другого туру місцевих виборів буде залучено понад 5,2 тисяч правоохоронців. Про це сьогодні повідомив заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
"Для забезпечення публічної безпеки і порядку на території дільниць та охорони виборчої документації буде залучено понад 5,2 тисяч правоохоронців", - пишуть в МВС з посиланням на слова Фацевича.
Також повідомляється, що, з його слів, 15 листопада відбудеться другий тур виборів депутатів та голів сільських, селищних та міських рад в 21 регіоні держави. Сформовано 1074 виборчих комісій, охорона яких здійснюється силами поліції.
"Наголошую на оперативному та професійному реагуванні на всі заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Поліція залишається поза політикою, адже наше основне завдання - забезпечити законність виборчого процесу", – зазначив Фацевич.
Як повідомляв УНН, У центральній виборчій комісії впевнені, що запроваджений урядом "карантин вихідного дня" не впливає на другий тур виборів.
Так, в Україні 15 та 22 листопада у деяких містах пройде повторне голосування з місцевих виборів.
Зокрема, 15 листопада голосування відбудеться в луцьку, Одесі, Херсоні та інших містах.