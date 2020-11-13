Явка на другий тур виборів буде значно нижчою - "Опора"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Явка виборців на другий тур виборів мера, які очікуються 15 та 22 листопада, буде значно нижче в порівнянні з першим туром через темпи поширення коронавірусу і карантинні заходи. Про це заявила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська на пресконференції в п'ятницю, 13 листопада, передає УНН.
"Ситуація з антиковідними заходами є такою, що явка на повторному голосуванню буде значно нижчою в порівнянні з 25 жовтня у зв'язку з об'єктивними обставинами, так як майже на 40% підвищилися показники захворюваності, і загальна офіційна статистика є негативною", - сказала Айвазовська.
Вона нагадала, що другий тур виборів 15 листопада відбудеться у семи територіальних громадах.
"Ми сподіваємося, що процес безпечного голосування і його організація у відповідний спосіб стосується зацікавлених сторін,.. і належні кошти як будуть виділені з бюджету, так і належно витрачені", - додала Айвазовська.
Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.