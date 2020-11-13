Явка на другий тур виборів буде значно нижчою - "Опора"

"Ситуація з антиковідними заходами є такою, що явка на повторному голосуванню буде значно нижчою в порівнянні з 25 жовтня у зв'язку з об'єктивними обставинами, так як майже на 40% підвищилися показники захворюваності, і загальна офіційна статистика є негативною", - сказала Айвазовська.

Вона нагадала, що другий тур виборів 15 листопада відбудеться у семи територіальних громадах.

"Ми сподіваємося, що процес безпечного голосування і його організація у відповідний спосіб стосується зацікавлених сторін,.. і належні кошти як будуть виділені з бюджету, так і належно витрачені", - додала Айвазовська.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.