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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Явка на второй тур выборов будет значительно ниже - "Опора"

Явка на второй тур выборов будет значительно ниже - "Опора"

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Явка избирателей на второй тур выборов мэра, которые ожидаются 15 и 22 ноября, будет значительно ниже по сравнению с первым туром из-за темпов распространения коронавируса и карантинных мероприятий. Об этом заявила глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу, 13 ноября, передает УНН.

"Ситуация с антиковиднимы мерами такова, что явка на повторном голосовании будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости, и общая официальная статистика является негативной", - сказала Айвазовская.

Она напомнила, что второй тур выборов 15 ноября состоится в семи территориальных общинах.

"Мы надеемся, что процесс безопасного голосования и его организация соответствующим образом касается заинтересованных сторон,.. и надлежащие средства как будут выделены из бюджета, так и должным образом потрачены", - добавила Айвазовская.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Украинские Национальные Новости

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