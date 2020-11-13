Явка на второй тур выборов будет значительно ниже - "Опора"

"Ситуация с антиковиднимы мерами такова, что явка на повторном голосовании будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости, и общая официальная статистика является негативной", - сказала Айвазовская.

Она напомнила, что второй тур выборов 15 ноября состоится в семи территориальных общинах.

"Мы надеемся, что процесс безопасного голосования и его организация соответствующим образом касается заинтересованных сторон,.. и надлежащие средства как будут выделены из бюджета, так и должным образом потрачены", - добавила Айвазовская.

Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.