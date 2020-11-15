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В Америці штати Орегон і Нью-Мексико обмежили роботу бізнесу через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Америці штати Орегон і Нью-Мексико оголосили про введення карантинних заходів через зростання випадків коронавіруса. Про це пише ВВС, передає УНН.

Зазначається, що влада закриває більшість компаній, які не пов’язані з виробництвом або продажем товарів першої необхідності, а також закликали жителів обмежити соціальні контакти.

У п’ятницю Каліфорнія стала другим штатом, де кількість заражених перевищила один мільйон, першим цю позначку подолав Техас. Щодня в США від COVID-19 помирає близько 900 осіб. Щодобовий приріст нових випадків останні 11 днів перевищує 100 тисяч.

За даними університету Джонса Хопкінса, загальна кількість заражених коронавірусом в США перевищило 10,8 млн, померли — 245,5 тис. людей.

Як повідомляв УНН, в Австрії через коронавірус з 17 листопада повторно введений жорсткий локдаун.

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