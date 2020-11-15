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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35557 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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4 марта, 08:59 • 103152 просмотра

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В Америке штаты Орегон и Нью-Мексико ограничили работу бизнеса из-за COVID-19

В Америке штаты Орегон и Нью-Мексико ограничили работу бизнеса из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11173 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Америке штаты Орегон и Нью-Мексико объявили о введении карантинных мер из-за роста случаев коронавируса. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Отмечается, что власть закрывает большинство компаний, которые не связаны с производством или продажей продуктов первой необходимости, а также призвали жителей ограничить социальные контакты.

В пятницу Калифорния стала вторым штатом, где количество зараженных превысило один миллион, первым эту отметку преодолел Техас. Ежедневно в США от COVID-19 умирает около 900 человек. Ежесуточный прирост новых случаев последние 11 дней превышает 100 тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в США превысило 10,8 млн, умерло — 245,5 тыс. человек.

Как сообщал УНН, в Австрии из-за коронавируса с 17 ноября повторно введен жесткий локдаун.

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