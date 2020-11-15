В Америке штаты Орегон и Нью-Мексико ограничили работу бизнеса из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Америке штаты Орегон и Нью-Мексико объявили о введении карантинных мер из-за роста случаев коронавируса. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Отмечается, что власть закрывает большинство компаний, которые не связаны с производством или продажей продуктов первой необходимости, а также призвали жителей ограничить социальные контакты.
В пятницу Калифорния стала вторым штатом, где количество зараженных превысило один миллион, первым эту отметку преодолел Техас. Ежедневно в США от COVID-19 умирает около 900 человек. Ежесуточный прирост новых случаев последние 11 дней превышает 100 тысяч.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных коронавирусом в США превысило 10,8 млн, умерло — 245,5 тыс. человек.
Как сообщал УНН, в Австрии из-за коронавируса с 17 ноября повторно введен жесткий локдаун.