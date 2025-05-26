Чи перегляне США свою політику щодо рф, буде зрозуміло найближчим часом - посол Латвії в НАТО

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
Ексклюзив
14:22 • 4352 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
13:26 • 14253 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
11:58 • 24722 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
09:30 • 44606 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 63785 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 62847 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 71760 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 82149 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 78599 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

25 травня, 09:34 • 84284 перегляди

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
83%
746мм
Популярнi новини

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі

26 травня, 05:49 • 35128 перегляди

Другу ніч підряд Польща підіймала винищувачі через атаку рф на Україну

26 травня, 06:18 • 82404 перегляди

Хмельниччину вночі атакував ворог: зачепило чотири підприємства

26 травня, 06:59 • 56475 перегляди

Ізраїль має намір взяти під контроль 75% Гази за два місяці - Bloomberg

09:48 • 26690 перегляди

Обмеження на дальність західної зброї для ударів по рф знято - Мерц

13:04 • 12582 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 401277 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 437913 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 389269 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 479985 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 556691 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кая Каллас

Фрідріх Мерц

Кейр Стармер

Урсула фон дер Ляєн

Дональд Туск

Актуальні місця

Київ

Ватикан

Одеська область

Гаага

Стамбул

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 158320 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 262090 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 98340 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 92037 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 94085 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

NASAMS

IRIS-T

Financial Times

Чи перегляне США свою політику щодо рф, буде зрозуміло найближчим часом - посол Латвії в НАТО

Київ • УНН

 • 934 перегляди

Найближчим часом стане відомо, чи змінять США політику щодо росії. Авіаудари рф доводять, що вона не готова до припинення вогню, заявив посол Латвії в НАТО.

Чи перегляне США свою політику щодо рф, буде зрозуміло найближчим часом - посол Латвії в НАТО

Те, що рф не готова до припинення вогню, було очікувано в середовищі латвійських політиків і дипломатів. А от чи зможуть США скоригувати свою політику щодо держави-агресора? Найближчі дні дадуть відповідь з цього приводу, вважає Маріс Рієкстіньш, посол Латвії в НАТО, передає УНН із посиланням на Leta.

Деталі

Найближчими днями буде зрозуміло, чи скорегують Сполучені Штати свою політику щодо росії, заявив посол Латвії в НАТО.

Маріс Рієкстіньш також підкреслив, що авіаудари російських військових по території України, які активізувалися останніми днями, доводять, що рф не готова до припинення вогню.

У війні з росією загинув латвійський доброволець Микита Таренов з позивним "латвієць"18.05.25, 13:18 • 4837 переглядiв

За словами Рієкстіньша, це не стало несподіванкою для латвійських політиків, фахівців із зовнішньої політики.

Міжнародному співтовариству необхідно посилювати політичну, фінансову і військову підтримку України

- вважає посадовець. 

Одночасно слід посилювати санкції проти росії, зазначив він.

Нездатність Росії домогтися успіху на лінії фронту може змусити її сісти за стіл переговорів і, зрештою, дійти рішень, прийнятних для обох сторін.

- наголосив Маріс Рієкстіньш.

Нагадаємо

росія не розглядає Ватикан як нейтральний майданчик для переговорів з Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що президент США Дональд Трамп "усвідомлює", що глава кремля володимир путін "збрехав" йому.

Міністр закордонних справ Сибіга заявив, що росія маніпулює, щоб виштовхнути США з мирного процесу

Фрідріх Мерц заявив про зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії. 

Латвія передає Україні партію зі 1500 бойових дронів29.04.25, 12:21 • 6661 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Латвія
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Україна
Ватикан
Brent
$63.93
Bitcoin
$109,613.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,367.19
Ethereum
$2,549.35