Чи перегляне США свою політику щодо рф, буде зрозуміло найближчим часом - посол Латвії в НАТО
Київ • УНН
Найближчим часом стане відомо, чи змінять США політику щодо росії. Авіаудари рф доводять, що вона не готова до припинення вогню, заявив посол Латвії в НАТО.
Те, що рф не готова до припинення вогню, було очікувано в середовищі латвійських політиків і дипломатів. А от чи зможуть США скоригувати свою політику щодо держави-агресора? Найближчі дні дадуть відповідь з цього приводу, вважає Маріс Рієкстіньш, посол Латвії в НАТО, передає УНН із посиланням на Leta.
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Найближчими днями буде зрозуміло, чи скорегують Сполучені Штати свою політику щодо росії, заявив посол Латвії в НАТО.
Маріс Рієкстіньш також підкреслив, що авіаудари російських військових по території України, які активізувалися останніми днями, доводять, що рф не готова до припинення вогню.
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За словами Рієкстіньша, це не стало несподіванкою для латвійських політиків, фахівців із зовнішньої політики.
Міжнародному співтовариству необхідно посилювати політичну, фінансову і військову підтримку України
Одночасно слід посилювати санкції проти росії, зазначив він.
Нездатність Росії домогтися успіху на лінії фронту може змусити її сісти за стіл переговорів і, зрештою, дійти рішень, прийнятних для обох сторін.
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