Пересмотрит ли США свою политику в отношении рф, станет понятно в ближайшее время – посол Латвии в НАТО

То, что рф не готова к прекращению огня, было ожидаемо в среде латвийских политиков и дипломатов. А вот смогут ли США скорректировать свою политику в отношении государства-агрессора? Ближайшие дни дадут ответ по этому поводу, считает Марис Риекстиньш, посол Латвии в НАТО, передает УНН со ссылкой на Leta.

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В ближайшие дни станет понятно, скорректируют ли Соединенные Штаты свою политику в отношении россии, заявил посол Латвии в НАТО.

Марис Риекстиньш также подчеркнул, что авиаудары российских военных по территории Украины, активизировавшиеся в последние дни, доказывают, что рф не готова к прекращению огня.

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По словам Риекстиньша, это не стало неожиданностью для латвийских политиков, специалистов по внешней политике.

Международному сообществу необходимо усиливать политическую, финансовую и военную поддержку Украины - считает чиновник.

Одновременно следует усиливать санкции против россии, отметил он.

Неспособность России добиться успеха на линии фронта может заставить ее сесть за стол переговоров и, в конце концов, прийти к решениям, приемлемым для обеих сторон. - подчеркнул Марис Риекстиньш.

Напомним

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