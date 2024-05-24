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Чіпи Samsung зі штучним інтелектом не пройшли тести: виявлена низка проблем

Чіпи Samsung зі штучним інтелектом не пройшли тести: виявлена низка проблем

Київ • УНН

 • 16192 перегляди

Новітні чіпи високошвидкісної пам'яті (HBM) Samsung провалили тести Nvidia на використання в процесорах штучного інтелекту через проблеми з тепловиділенням і енергоспоживанням.

Новітні чіпи високошвидкісної пам'яті (HBM) Samsung (F:SAMEq) Electronics не пройшли тести Nvidia для використання в процесорах штучного інтелекту. Виявлено проблеми, які пов’язані з теплом та енергоспоживанням. Про це повідомили Reuters три особи, поінформовані з цих питань, передає УНН.

Деталі

Новітні чіпи високошвидкісної пам'яті (HBM) від південнокорейського гіганта електроніки Samsung, не пройшли випробування Nvidia. По даним видання Reuters процесори штучного інтелекту компанії мають проблеми з теплом та енергоспоживанням, - це повідомили три людини, які поінформовані з цих питань.

ChatGPT отримає доступ до архівів низки ЗМІ для відповідей на запитання користувачів23.05.24, 21:47 • 23641 перегляд

Довідка

У заяві для агентства Reuters компанія Samsung підтвердила, що HBM - це спеціалізований продукт пам'яті, що вимагає "процесів оптимізації в тандемі з потребами клієнтів". Компанія перебуває в процесі оптимізації своїх продуктів за допомогою тісної співпраці з клієнтами. Размо з тим, компанія відмовилася коментувати інформацію про конкретних клієнтів.

В окремих заявах Samsung заявила, що "заяви про збої через нагрівання та енергоспоживання не відповідають дійсності" і що випробування "проходять гладко і за планом".

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Ігор Тележніков

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